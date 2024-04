Basket A2 femminile. La Cestistica. Spezzina si gioca molto a Torino

Dopo la pausa per le festività pasquali, la Cestistica Spezzina torna in campo oggi nel campionato di serie A2 femminile alle ore 18, ospite del Teen Basket Torino alla Palestra Sportclub. Quella in Piemonte sarà una partita dalla posta in palio alta, perché entrambe le squadre si giocheranno parzialmente l’accesso alla post-season: le bianconere sono ad ora ottave a quota 24 punti, mentre Torino è decima con 18, con tre gare ancora da disputare. Le padrone di casa terrebbero viva la corsa soltanto in caso di vittoria, con scontro diretto a proprio favore, mentre le spezzine si giocheranno molto nello scontro diretto con Giussano del turno successivo. Sia Torino che La Spezia sono reduci da un successo nell’ultima giornata, rispettivamente con Empoli e Stella Azzurra Roma. Nel match d’andata fu il Teen Basket a spuntarla al PalaMariotti col punteggio di 72-78. A livello statistico Torino presenta tre realizzatrici in doppia cifra di media punti segnati a partita: Claudia Colli guida il trio con 14,8 punti, seguita da Joana Cristelo Alves con 13,3 (a cui aggiungere 8,4 rimbalzi) e Sara Giangrasso con 10,1. La direzione di gara è stata affidata a Simone Guerrera di Vigevano (Pv) e Roberto Fusari di San Martino Siccomario (Pv).