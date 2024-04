Basket A2 femminile: la Giara Vigarano lotta ma cade a Vicenza

La Giara guidata da coach Marco Damaschi ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, arrivando a -3 al 39’ dopo una tripla di Siciliano. L’azione da tre punti seguente di Belosevic di fatto ha chiuso i conti e per le biancorosse è arrivato il ko 67-60. Adesso, per essere sicure di un posto ai play out dovranno battere sabato prossimo Ponzano al Pala Vigarano, oppure sperare in un ko casalingo di Abano Terme contro la capolista Udine.

I primi 10’ vedono le padrone di casa condurre praticamente sempre nel punteggio, grazie ad Assentato soprattutto. Al 5’ è 9-4, che diventa 21-13 alla prima pausa, nonostante i 7 punti dell’ottima Siciliano. Il terzo parziale è sempre sui binari dell’equilibrio, al 23’ Gorjanacz, ex di turno, firma il 35-36, poi si chiude il terzo quarto sul 49-47. Il match si decide durante gli ultimi 10’, grazie a Togliani Vicenza allunga e al 38’, sul 63-54, il match è indirizzato.