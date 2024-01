Basket A2 femminile, la netta vittoria su Roma interrompe una serie negativa di cinque ko consecutivi. Favre segna a raffica, la Cestistica ritrova il sorriso

CESTISTICA SPEZZINA

72

BASKET ROMA

61

(11-9, 19-13, 23-21, 19-18)

CESTISTICA SPEZZINA: Colognesi 13, Cappellotto 3, Templari 15, Baldassarre 12, Carraro 2, Favre 24, Guzzoni 3, Guerrieri, Capra, n.e. Castelli, Candelori, Ratti. All. Corsolini.

BASKET ROMA: Leghissa 4, Perone, Lucantoni 14, Fantini 8, Belluzzo, Benini 6, Preziosi 4, Aghilarre 20, Cenci 2, Manocchio 3. All. Bongiorno

Arbitri: Suriano e Mammola di Settimo Torinese.

LA SPEZIA – L’importante era tornare alla vittoria e mettere fine alla serie negativa di cinque sconfitte consecutive: la Cestistica Spezzina centra l’obiettivo battendo il Basket Roma (72-61), non senza però qualche momento di sofferenza. A togliere le castagne dal fuoco alle bianconere ci hanno pensato Favre (top scorer con 24 punti) e capitan Templari, con le sue triple nei momenti topici della partita. Match sempre nelle mani delle bianconere, con le capitoline molto imprecise sotto canestro e dal tiro libero: Spezia avanti 30-22 all’intervallo lungo, distacco che sale a +10 (53-43) alla fine del terzo tempo. Nell’ultimo quarto Roma riapre i conti con un parziale di 5-0 e si porta sul 53-48, arriva fino al -4 (59-55), poi i guizzi di Templari e Favre ridanno vantaggio a Spezia. La svolta a 2’48’’ dalla fine quando sul 63-55 Roma sbaglia due liberi e subito dopo Fantini commette un fallo: dalla lunetta Spezia va sul 65-55. Il +10 spiana la strada alle bianconere, brave da lì in poi a chiudere in crescendo e portare a casa la vittoria.

Risultati. Stella Azzurra Roma-Broni 67-73, Derthona-Carugate 82-72, Giussano-Moncalieri 69-44, Empoli-San Giovanni Valdarno 73-66, San Giorgio Mantova-Selargius 67-53, Torino-Costa Masnaga 60-80.

Classifica: Derthona 30, San Giovanni Valdarno 28, Costa Masnaga 24, Broni 22, Empoli, San Giorgio Mantova 20, Selargius 18, Giussano 15, Cestistica Spezzina 14, Torino 12, Carugate 8, Basket Roma 6, Stella Azzurra Roma 4, Moncalieri 2.

Prossimo turno (domenica 4 febbraio): Costa Masnaga-Cestistica Spezzina