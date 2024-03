Basket A2 femminile. La rincorsa di Matelica. In vista dei playoff c’è da vincere a Vigarano

L’A2 femminile entra nel rush finale della regular season con quattro giornate ancora da disputare. Nel weekend si gioca il 23° turno e la Halley Thunder è impegnata di nuovo in trasferta. Dopo il blitz di sabato scorso sul parquet della Posaclima Ponzano Veneto (62-72), infatti, le ragazze di coach Domenico Sorgentone salgono nel ferrarese per affrontare la Pallacanestro Vigarano. Le matelicesi, seste in con 26 punti, vanno in cerca di un successo per raggiungere la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff. Sul fronte opposto Vigarano, penultima in graduatoria con 6 punti, cercherà fortemente la vittoria per allontanarsi dall’ultimo posto e mettersi in tasca il pass per i playout. Si gioca oggi al PalaVigarano di Vigarano Mainarda, con inizio alle 18.30. L’incontro viene trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Pallacanestro Vigarano. Arbitrano Andrea Andretta di Udine e Helmi Tognazzo di Padova. All’andata Matelica vinse la partita con il punteggio di 64-48. "Commetteremmo un grave errore se ci presentassimo a questa partita guardando solo la classifica – ammonisce Sorgentone, coach della Halley Thunder – perché questa è una gara che, per cercare di portarla a casa, dovremo giocare bene e con determinazione come la settimana scorsa a Ponzano Veneto. Affrontiamo infatti una squadra che sta lottando per la salvezza, per cui l’incontro nasconde delle difficoltà che noi dovremo essere bravi a superare. Loro hanno tre giocatrici in evidenza: l’esterna Amaiquen Siciliano (24,0 punti di media), l’ala arrivata il mese scorso Agnes Gorjanacz e la lunga Adriana Cutrupi (13,7 punti e 13,3 rimbalzi). Senza dimenticare però il contorno di ragazze in crescita e alle quali dovremo fare attenzione. Sarà necessaria la massima concentrazione da parte nostra". Dopo questo turno, il campionato si fermerà per la sosta pasquale. Le formazioni torneranno in campo il 6 aprile e la Halley Thunder ospiterà Vicenza.

