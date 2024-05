Basket A2 femminile. Match point salvezza per Vigarano con Torino

Battere di nuovo il Torino Teen Basket per centrare la tanto agognata salvezza. Dopo aver espugnato sabato scorso il campo di Venaria Reale, la Giara oggi pomeriggio (Pala Vigarano, ore 18) avrà il primo match point salvezza. In casa biancorossa ci si sta preparando al meglio per affrontare la partita con la P maiuscola dell’anno con il giusto piglio, come successo in terra piemontese. Capitan Pepe e compagne dovranno ripetere quanto fatto di buono in gara 1, a livello di atteggiamento e tecnico-tattico, ben consapevoli che non sarà affatto facile, perché le torinesi vorranno riportare la serie in Piemonte (l’eventuale gara 3 sarebbe domenica, alle ore 18, ancora a Venaria Reale). Positive in attacco, con diverse giocatrici a referto, toste in difesa: ecco che tipo di partita dovrà giocare la Giara oggi pomeriggio.