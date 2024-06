Basket A2 femminile. Matelica conferma coach Sorgentone

La Halley Thunder Matelica, guidata dal presidente Euro Gatti e dal vicepresidente Piero Salari, ha confermato coach Domenico Sorgentone al timone della squadra femminile che disputerà il campionato di A2 femminile. "Siamo contenti – hanno detto – di proseguire con l’allenatore Sorgentone il percorso tecnico iniziato lo scorso anno, considerando i buoni risultati ottenuti e il rapporto di stima costruito". Il coach ha condotto la Halley Thunder al quarto posto in regular season, alla semifinale di Coppa Italia e ai quarti di finale dei playoff per la promozione in A1, con un bilancio complessivo di 19 vittorie e 12 sconfitte. "La decisione di continuare il rapporto con Matelica – ha detto Sorgentone – è frutto della positiva empatia instaurata con l’ambiente, la società e la squadra; inoltre nel campionato scorso mi sono divertito e abbiamo ottenuto delle soddisfazioni. Magari c’è stato anche un pizzico di delusione alla fine, ma che stimola per fare ancora meglio in futuro. Ed è proprio la politica dei ‘piccoli passi’ della società, senza voli pindarici né dichiarazioni folli, l’ulteriore motivazione che mi ha spinto a proseguire questo progetto, con l’obiettivo di compiere un ulteriore ‘step’ in avanti nel prossimo campionato".

Che stagione sarà la prossima?

"Sicuramente si preannuncia impegnativa e di alto livello – ha spiegato coach Sorgentone – dal momento che le società avranno la possibilità di inserire negli organici una seconda straniera. Dal nostro punto di vista, nell’allestimento del roster, non guarderemo allo ‘status’, ma alle capacità delle giocatrici. È volontà condivisa con la società di conservare un nucleo più ampio possibile dello scorso anno. Mi dispiacerà se qualche giocatrice deciderà di percorrere altre strade, ma fa parte del nostro mondo".

m. g.