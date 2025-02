Basket A2 femminile. Ostacolo Empoli per la Cestistica. Colognesi e Castellani ex di turno

Si gioca tra oggi e domani una parte della 18ª giornata: i match delle nazionali portano infatti al rinvio delle partite delle squadre che hanno giocatrici impegnate in azzurro, il turno odierno viene così ’spezzato’ con sfide che si giocheranno anche a marzo. Per la Cestistica impegno casalingo oggi alle 18 al PalaMariotti contro la Scotti Empoli (arbitri Mammola e Di Luzio). Match difficile contro la terza forza del campionato. Il mercato invernale non ha portato il pivot necessario alla squadra. Le buone notizie sono i definitivi recuperi di Templari e Missanelli. Il ds Pollio inquadra cosi la partita. "Una sfida molto difficile, Empoli è una squadra attrezzata per la vetta della classifica e qualificata per la Coppa Italia. Due ex importanti tra le loro fila: Silvia Colognesi (nella foto) e Angelica Castellani, rispettivamente per 3 e 2 anni in maglia bianconere. Sul mercato siamo sempre alla ricerca di un pivot, diverse piste aperte ma ancora nessuna possibilità di vedere nuovi acquisti". Le altre partite: oggi Giussano-Virtus Cagliari, Salerno-Costa Magnaga e domani Torino Basket-Academy Benevento. Il 20 Febbraio Broni-San Giovanni Valdarno, quindi si va a marzi per Selargius-Moncalieri (il giorno 8) e e il 19 19 Sanga Milano-Livorno Classifica: San Giovanni 30, Sanga Milano, Costa Magnaga, Empoli 26, Livorno 20, Virtus Cagliari 18, Cestistica Spezzina, Salerno, Selargius, Broni 16, Moncalieri 12, Torino, Giussano 10, Benevento 2.

Marco Zanotti