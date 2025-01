Basket a2 femminile. Pallacanestro Vigarano coi cerotti, ma senza pressioni: trasferta delicata a Treviso

Il fondamentale successo casalingo contro Ancona ha galvanizzato la Pallacanestro Vigarano, di scena stasera (palla a due alle ore 20) sul difficile parquet della Martina Treviso del coach Matassini. Le trevigiane, dopo aver espugnato il campo della capolista Udine, sono al sesto posto della graduatoria e vivono un momento molto positivo in stagione. Dal canto proprio, Vigarano, dopo aver salutato Pepe, continua il più che buono processo d’inserimento del duo Nikolova-Zietara e sale al Pala Pascale consapevole di dover giocare una gara perfetta per avere la meglio di una squadra, quella trevigiana, forte delle esterne Vespignani (ex di turno) e Peresson e delle lunghe Aijanen ed Egwoh. Vigarano c’è e vuole dire la sua, confermando ciò che di buono ha fatto vedere contro Ancona.

"Sarà una gara sicuramente molto complicata per noi – dice coach Carlo Grilli –, Treviso è in un momento di entusiasmo ai massimi. Vespignani e Peresson sono fra le migliori esterne del campionato, non dimenticando la presenza fisica sotto canestro con Aijanen ed Egwoh, giocatrici fisiche e tecniche, un fattore vicino a canestro. Stawicka è un’equilibratrice di tutto rispetto. Dobbiamo guardare in casa nostra, continuando l’inserimento di Nikolova e Zietara, ragazze intelligenti che si stanno mettendo al servizio del gruppo. Abbiamo avuto una settimana travagliata, con diverse gare giocate fra Under 19 e Serie C, l’uscita di capitan Pepe, un infortunio alla caviglia per Patriarca e Visone che ancora non riesce a recuperare. Siamo un po’ in difficoltà a livello d’infermeria, ma abbiamo la testa libera, proveremo a fare il massimo che riusciamo".