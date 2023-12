Basket A2 femminile: sconfitta netta a Matelica. Vigarano al tappeto

Alla Giara del coach Andrea Castelli non bastano Siciliano e Cutrupi per espugnare il campo dell’Halley Thunder Matelica. A Cerreto d’Esi è 64-48 a favore delle marchigiane, per le biancorosse serata negativa a livello di percentuali e ora doppio turno casalingo, contro Ancona e Vicenza, per chiudere bene il 2023.

Avvio della gara di marca marchigiana (9-0), la Giara, con Cutrupi, impiega oltre 5’ a trovare i primi punti vigaranesi e al 7’ Gramaccioni insacca il 15-4, prontamente rintuzzato dall’ottima Cutrupi: 15-10 al 9’. In un primo parziale che ha visto Siciliano a quota zero punti, ci ha pensato la lunga ex Battipaglia a mantenere in gara le compagne.

Siciliano si scalda in avvio della seconda frazione, con tre triple consecutive che fanno malissimo alla difesa della Thunder: al 12’ è 20-19, che diventa 20-21 con Cutrupi a referto (controbreak di 2-11 in 4’ delle biancorosse del coach Castelli).

Il finale del tempo è di marca casalinga, Gramaccioni, Poggio e Sanchez salgono in cattedra e completano il controbreak di 18-5 negli ultimi 6’ del secondo parziale, che significa massimo vantaggio Thunder al 20’: 38-26. In casa Giara, bene Siciliano, con 10 punti e 36 al tiro da fuori, seguita a ruota da una Cutrupi a un passo dalla doppia doppia (10 punti e 8 rimbalzi).

Nella terza frazione polveri bagnate da ambo le parti, si realizza con il contagocce, 9 punti per entrambe le squadre, arriva il quarto fallo di Cutrupi e la Giara resta sotto di 12 lunghezze, sul 47-35. In una serata negativa di Gordon, la Giara fatica a trovare il bandolo della matassa offensivo, Cabrini allunga in avvio dell’ultima frazione e per le biancorosse diventa tutto più complicato: al 33’ è -20, sul 55-35. Siciliano è fra le ultime ad alzare bandiera bianca (60-48 al 38’), ma Matelica centra con merito i due punti in classifica.