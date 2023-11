Basket A2 femminile. Umbertide è amara. Vigarano cade ancora

Niente da fare per la Giara del coach Andrea Castelli sul campo delicato di Umbertide. Prive della play Siciliano, alle biancorosse non sono bastati i 22 punti, conditi da 9 rimbalzi, di Gordon, unica giocatrice di Vigarano in doppia cifra. Alla fine sarà 61-47.

Dopo un primo quarto equilibrato, con Gordon mattatrice offensivamente per la Giara, al 17’, grazie a Sammartino, arriva il massimo vantaggio casalingo della prima frazione: 30-22. D’Angelo e Cupellaro firmano il 33-25 con cui finisce un primo tempo nel quale la Giara ha provato a restare in gara, con Gordon soprattutto.

Il match si spacca dopo l’intervallo lungo: Baldi e Paolocci non sbagliano e al 27’ arriva il -14 Giara (45-31). Vigarano fatica a trovare la via del canestro e la sconfitta è inevitabile.