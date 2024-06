Basket A2 femminile. Una conferma per l’Halley Thunder. Avanti con la play Gramaccioni

La Halley Thunder Matelica dopo la conferma di coach Sorgentone arriva quella della play Benedetta Gramaccioni che, per il quinto anno consecutivo, vestirà i colori biancoblù. Classe 1998, nata a Spoleto, la giocatrice può essere considerata una "bandiera" della Thunder: con questa maglia ha già segnato oltre mille punti. Difatti, nel corso delle ultime tre stagioni in A2 Gramaccioni ha viaggiato a 14,5 punti di media (2021-2022), 12,7 nel torneo 2022-2023 e 13,5 (2023-2024). Undici volte è andata oltre i 20 punti in una singola gara e una volta anche oltre i 30. "Sono felice – ha detto la giocatrice – di rimanere a Matelica perché la società ha progetti importanti e vuole ogni anno raggiungere un risultato migliore rispetto alla stagione precedente. Spero di vedere sempre più tifosi al palazzetto". Dal canto suo, il tecnico Sorgentone sottolinea il rinnovo della società con la play Benedetta: "La sua conferma è molto importante e graditissima. È una di quelle giocatrici che incarnano alla perfezione lo "spirito Thunder" e, pur essendo una delle migliori nel suo ruolo, ha ancora ampi margini di miglioramento. Sta a lei e a noi lavorare per ottenere ulteriori "step" in avanti".

m. g.