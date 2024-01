Basket A2 Femminile. Una grande Scotti torna a mani vuote da Costa Masnaga

costa masnaga

69

use rosa

62

COSTA MASNAGA: Ravelli 11, Cibinetto n.e., Osazuwa 10, Caloro 5, Razzoli n.e., Piatti, N’Guessan 1, Allievi 7, Bernardi 9, Pappalardo 9, Tibè 17. All. Andreoli.

USE SCOTTI ROSA: Castellani 12, Ruffini 8, Patanè 10, Stoichkova 10, Merisio, Avonto n.e., Villarruel 7, Manetti 6, Antonini, Miscenko 9. All. Cioni.

Arbitri: De Rico di Venezia e Gallo di Monselice.

Parziali: 14-18; 30-34; 51-50.

COSTA MASNAGA – Ancora una grande prestazione, come già successo contro Broni e Derthona, non basta all’Use Rosa per avere la meglio di una delle big del campionato. Le biancorosse partono forte e restano avanti fino all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi, invece, le padrone di casa ricuciono piano piano il divario e la partita si gioca punto a punto, fino all’ultimo quarto dove Costa Masnaga è più incisiva.