Basket A2 femminile. Vigarano a Bolzano per sbloccarsi

Appuntamento esterno, nel tardo pomeriggio di oggi, per la Pallacanestro Vigarano del coach Carlo Grilli, di scena al Pala Mazzali di Bolzano contro l’Alperia: palla a due alle ore 18.30. Altra gara tosta, quella che aspetta capitan Pepe e compagne. Bolzano è compagine tosta e attestata a quota 8 punti in classifica, grazie a 4 successi e 3 ko. Coach Massimo Romano guida un gruppo giovane, con alcune giocatrici esperte alle quali affidarsi nei momenti complicati della gara. Vigarano, ancora a secco di fogli rosa e reduce dal ko casalingo contro Matelica, deve fare massima attenzione a Vaitekunaite, top scorer della squadra, ben coadiuvata da Stefanczyk, Manzotti e Schwienbacher. Dal canto proprio, le biancorosse del patron Gavioli dovranno ripartire dai primi 20’ del match di sabato scorso contro Matelica, nei quali la squadra è stata brava a reggere l’urto delle marchigiane rispondendo con diverse giocatrici. A Bolzano, oggi pomeriggio, Vigarano dovrà aumentare il minutaggio fatto di momenti positivi, così da restare il più possibile in gara, anche se fuori casa è sempre più complicato.

"Bolzano è temibile, in casa soprattutto – dice coach Carlo Grilli –, dove riesce a recuperare gare che paiono compromesse, come quella contro Umbertide. A livello tecnico, può metterci in difficoltà, soprattutto con le lunghe straniere Vaitekunaite e Stefanczyk, che hanno fisicità e tecnica. Dal canto nostro, abbiamo lavorato bene durante la settimana, con la giusta intensità, bisogna che portiamo in gara questi elementi, reagendo di squadra alle difficoltà che si presenteranno. Stiamo costruendo nuovi equilibri e non basta giocare bene un tempo come contro Matelica. Vogliamo giocarci fino alla fine questa gara".