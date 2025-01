Basket a2 femminile. Vigarano a Trieste con la novità Nikolova

Stasera (palla a due alle ore 19), ultima gara del girone d’andata per la Pallacanestro Vigarano del coach Carlo Grilli, che dopo l’addio a Cutrupi ed il graduale inserimento della bulgara Nikolova, sarà di scena al Pala Trieste contro la Futurosa iVision Tech dell’ex Rosset. Le triestine contro Vigarano si giocano con Matelica un posto nella Final four della Coppa Italia, mentre capitan Pepe e compagne saliranno a Trieste ben consapevoli della difficoltà della gara contro una compagine, quella allenata da coach Mura, che punta forte su Miccoli (sorella dell’ex Vigarano, Maria), Sammartini e Mosetti, non dimenticando la pericolosità offensiva di Rosset. Gara complicata, quella che aspetta le biancorosse stasera, anche in considerazione del fatto che la squadra del duo Grilli-Mancinelli, dopo la partenza di Cutrupi e l’approdo di Nikolova, dovrà necessariamente trovare equilibri nuovi.