Basket a2 femminile. Vigarano a Vicenza con la testa ai playout

Quando oggi pomeriggio (palla a due alle ore 18) scenderà sul campo di Vicenza dell’ex Francesca Zara, attuale coach della Velcofin Interlocks, la Giara guidata per l’occasione da coach Marco Damaschi conoscerà gran parte del proprio destino. Ieri, infatti, Abano Terme era a Trieste e, in caso di successo delle giuliane, Abano retrocederebbe matematicamente in Serie B, mentre per la Giara si spalancherebbero ufficialmente le porte dei play out indipendentemente dal risultato della sfida di oggi, che Vigarano, dopo il bel successo sul campo di Ancona, deve e vuole vincere, per arrivare alla post season (alla chiusura della regular season mancherà il match di sabato 20 contro Ponzano) nelle migliori condizioni psicofisiche.