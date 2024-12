Basket a2 femminile. Vigarano affonda. Brutta sconfitta,. Cutrupi si infortuna

UMBERTIDE

72

Vigarano

40

UMBERTIDE: Del Sole ne, Kasapi 10, Tempia 12, Bartolini 4, Cenci, Gianangeli 11, Braccagni 4, Paolocci 7, Schena 11, Baldi 8, Offor 5. All.Staccini.

VIGARANO: Iannello 2, Tintori, Valensin 19, Zangara 5, Cutrupi 4, Grassia 3, Patriarca, Armillotta 5, Pepe, Visone 2. All.Grilli.

Arbitri: Paglialunga di Fabriano (An) e Guercio di Ancona.

Note: spettatori 200 circa

Brutta serata per la Pallacanestro Vigarano, che cede nettamente sul campo della Pf Umbertide: 72-40 il punteggio finale di una gara dominata dalle padrone di casa dal primo possesso. Oltre ad aver perso il match, Vigarano ha perso per infortunio Cutrupi: all’inizio del secondo tempo la lunga è stata toccata duramente alla mandibola nella parte destra del viso. Per l’ex Battipaglia pure un taglio al labbro. Insomma, piove sul bagnato. Ora per Vigarano doppio turno casalingo consecutivo contro Ragusa dell’ex Siciliano (sabato prossimo) e Udine.