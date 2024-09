Basket A2 femminile. Vigarano al lavoro: obiettivo salvezza

Primo giorno di scuola ieri per la Pallacanestro Vigarano edizione 2024/2025. C’erano quasi tutte, le biancorosse, ad eccezione di Anna Iannello, Alessandra Rizzo (attesa nel fine settimana) e Ana Paz, la lunga italo-argentina sbarcherà in Italia nella tarda serata del prossimo 4 settembre. Al raduno della squadra biancorossa era presente l’amministrazione comunale, con il sindaco Davide Bergamini e gli assessori Daniela Patroncini e Francesca Lambertini. Il primo cittadino vigaranese ha salutato staff e squadra, augurando in bocca al lupo per la nuova stagione. Ci sarà una sinergia con Finale Emilia a livello junior e senior. A livello senior si parteciperà al torneo di Serie C, a livello junior a quelli minibasket (apertura di un centro a Vigarano), Under 13, 15 e 17 (tutte le squadre giocheranno a Finale Emilia) e Under 19. Tutte le squadre giocheranno con la denominazione di Vigarano. Il patron Marco Gavioli auspica un’annata meno tribolata delle ultime, concentrandosi sulle sponsorizzazioni, alle quali la società sta lavorando. Lo staff tecnico, composto dai confermatissimi Carlo Grilli e Gianluca Mancinelli, ha parlato di annata di crescita, a livello personale e di gruppo.