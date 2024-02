Basket a2 femminile. Vigarano ancora sul campo di casa. A caccia di punti salvezza contro Umbertide

Secondo appuntamento casalingo consecutivo, oggi pomeriggio (ore 18.30), per la Giara Vigarano del coach Castelli, che ospiterà la PF Umbertide in una gara che capitan Pepe e compagne faranno di tutto per portare a casa. Durante la settimana va registrato qualche acciacco ad una caviglia per Moretti che, comunque, dovrebbe essere regolarmente della gara. Alla fine non ci sarà il ritorno da avversaria di Sammartino, che ha appena rescisso il contratto con la squadra umbra, forte comunque dell’approdo recente di Pangalos (oltre 14 punti a gara), ben coadiuvata da Baldi, Stroscio e D’Angelo (altra ex di turno). La Giara vuole ritrovare il successo, per farlo pure avrà bisogno di tutte le giocatrici che dovranno fare un extra sforzo, anche con il contributo prezioso della rientrata Tintori.