Basket a2 femminile. Vigarano cerca punti sul campo di Roseto

Dopo il fine settimana scorso, dedicato alla Coppa Italia di categoria (vinta da Udine), oggi pomeriggio (ore 18) il campionato della Giara di coach Andrea Castelli ripartirà dal Pala Maggetti di Roseto. Avversarie di capitan Pepe e compagne saranno le Panthers targate Aran Cucine, guidate da coach Buzzanca, che recentemente ha sostituito coach Padovano. Le abruzzesi durante le scorse settimane hanno avuto diversi guai fisici, oggi mancherà sicuramente Botteghi, out per un brutto infortunio a un ginocchio, mentre già in Coppa Italia coach Buzzanca ha potuto recuperare le ex Bonfiglioli Ferrara Miccio e Bona, come del resto la lunga Obouh Fegue, assieme alla vigaranese Cutrupi la miglior lunga del torneo. Gara speciale per le esterne Cecili e Sorrentino, ex di turno. Dal canto proprio, la Giara scenderà in Abruzzo dopo il fondamentale successo salvezza centrato con Abano.