Basket A2 femminile:. Vigarano con Matelica per rompere il ghiaccio

La Pallacanestro Vigarano torna stasera fra le mura amiche. Con fiducia e consapevolezza ritrovate, capitan Pepe e compagne affronteranno, con palla a due alle ore 18.30, l’Halley Thunder Matelica, compagine attestata al terzo posto della graduatoria. A Mantova, nell’ultimo turno, le biancorosse del coach Grilli hanno disputato una gara gagliarda, tosta, almeno per 25’: da questi si dovrà ripartire nella gara contro una formazione, quella del coach Sorgentone, che punta forte sulle esterne Gonzalez, Gramaccioni e Bonvecchio, come del resto sulla lunga Poggio, con 22 punti e 8 rimbalzi in 29’ decisiva nel successo contro Ancona. Con Visone sempre più inserita nei meccanismi di una squadra che ha recuperato Zangara, Vigarano può guardare con fiducia ritrovata alla sfida contro le marchigiane, consapevole che per batterle ci vorrà una prestazione ai limiti della perfezione".