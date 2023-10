Basket A2 femminile. Vigarano con Rovigo

Dopo tre ko consecutivi, la Giara Vigarano aspetta oggi pomeriggio (Pala Vigarano, ore 18.30) la Solmec Rovigo in quella che sarà un gara già importante per il cammino di entrambe le squadre. Se le rodigine dell’ex Massimo Borghi e della ferrarese doc Virginia Furlani (figlia del coach del Ferrara Basket 2018, Adriano) contro Vicenza hanno centrato il primo successo in campionato, Vigarano del coach Castelli deve e vuole cancellare questo brutto inizio di stagione portando a casa il primo foglio rosa stagionale. Non sarà facile, Rovigo vive sulle ali dell’entusiasmo, mentre la Giara, oggi priva di Conte, deve partire dalla difesa se vorrà provare a centrare la vittoria che, inutile dirlo, conterebbe moltissimo, anche se siamo solamente all’inizio del campionato. Le biancorosse dovranno fare massima attenzione al terzetto composto da Zanetti, Viviani e Hatch, limitandolo difensivamente così da giocare poi in maniera fluida in attacco. Rovigo cercherà di limitare Siciliano e Cutrupi, così la Giara dovrà avere ancora più frecce al proprio arco per provare a cancellare quota zero punti. "Si vince in difesa, risolviamo il match se evitiamo che gli altri facciano canestro – dice la lunga biancorossa Cutrupi –. La chiave per svoltare, anche considerando che ci aspetta un’avversaria alla nostra portata, è quella".