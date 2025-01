Basket a2 femminile. Vigarano crolla nella ripresa contro Vicenza

Sedici minuti equilibrati, poi Tava e l’ex Cecili decidono che Vicenza deve vincere e mettono a referto il break di 2-15 che, di fatto, chiude il match. Vigarano ci ha provato, con Grassia e Zietara, ma non solo, ma non è bastato per portare a casa i due punti. Alla fine sarà 55-74.

La Velcofin Interlocks parte meglio, sospinta da capitan Tava (5-14 al 6’), ma Vigarano c’è, con Zietara e Valensin, anche dopo il debutto di Resemini. Chiuso sotto 12-18 il primo quarto, Zangara (che brava!) e Nikolova sono le protagoniste del pronto recupero vigaranese: al 16’ è 26 pari, break che fa arrabbiare coach Zara. Gli ultimi 4’ sono tutti di marca ospite, capitan Tava e l’ex Cecili fanno malissimo alla difesa di casa, il cui attacco recita solamente 2 punti segnati negli ultimi 4’, contro i 15 delle vicentine, che allungano fino al +13 dell’intervallo lungo: 28-41.

Nel secondo tempo Vigarano ci prova, Grassia firma il -8, 40-48, poi Vicenza allunga ancora, Cecili, Tava e Pellegrini trovano cesti importanti e decisivi, coach Grilli dà spazio a tutte le proprie giocatrici, anche le giovani danno il giusto apporto in un processo di crescita della squadra che deve migliorare ulteriormente.

VIGARANO: Iannello, Nikolova 8, Resemini, Tintori 1, Capasso, Zietara 12, Valensin 9, Zangara 3, Grassia 14, Armillotta 8, Onyia, Visone ne. All.Grilli.

VICENZA: Cecili 18, Nespoli 2, Tava 20, Pellegrini 15, Assentato 7, Peserico 4, Chilò ne, Mattera 4, Valente, Mutterle, Vitari 4. All.Zara.