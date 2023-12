Basket a2 femminile. Vigarano domina e travolge Ancona

La Giara Vigarano domina dal primo all’ultimo minuto, trova il secondo successo in campionato, superando Ancona 87-65. Gara totale delle biancorosse, che hanno avuto moltissimo da Amaiquen Siciliano (27 punti, 4 rimbalzi, 3 assist e 6 falli subiti in 38’), Cassandra Gordon (24 punti e 6 rimbalzi in 34’) e Adriana Cutrupi, all’ennesima doppia doppia stagionale, con 18 punti e 15 rimbalzi in 39’. A differenza di altre volte, anche Minelli, Tintori e Moretti hanno trovato punti importantissimi. Vigarano da subito incanala il match sui binari a lei più congeniali, trovando canestri davvero super con Siciliano, Cutrupi e Minelli. Chiuso avanti 24-16 il primo quarto, la forbice si apre di più in avvio dei secondi 10’: al 13’, il punto numero 17 di Siciliano firma il 34-18, poi Tintori e Gordon portano sul +23, 50-27, le biancorosse di casa. Davvero tanta roba. Il secondo tempo vede lo show di Gordon e Vigarano domina.