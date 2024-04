Basket A2 femminile. Vigarano espugna Torino. Mercoledì il match point

Dominio. La Giara di squadra espugna Venaria Reale e centra il primo successo nella serie dei play out contro il Torino Teen Basket. Al Pala Vigarano, mercoledì prossimo, le biancorosse avranno il primo match point per la salvezza. A Venaria Reale, grazie a un’ottima prestazione di squadra, è finita 59-76. Top scorer, ancora una volta con 33 punti all’attivo, Amaiquen Siciliano (per lei pure 7 rimbalzi), ben coadiuvata dalla doppia doppia (14 punti e altrettanti rimbalzi) di Adriana Cutrupi, ma una menzione speciale va a tutte le ragazze scese in campo, brave Gorjanacz, Tintori e Minelli a trovare cesti importanti, ma tutte le giocatrici a disposizione del coach Carlo Grilli hanno dato il loro fattivo contributo alla causa. Mercoledì, alle ore 18, il primo match point salvezza in casa.