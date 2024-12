Basket A2 femminile:. Vigarano in testacoda contro la capolista Udine

Sarà il più classico dei testa-coda, quello che oggi (ore 18.30), andrà in scena al Pala Vigarano, dove approderà la capolista Udine del coach Riga. Le friulane hanno perso solamente una gara in stagione, mentre Vigarano è reduce dal primo successo in campionato contro Ragusa. Anche oggi le biancorosse dovranno giocare a mente sgombra, come successo sabato scorso contro le siciliane, consapevoli che ci vorrà un’altra gara perfetta se si vorrà portare a casa il secondo foglio rosa. Udine è stata costruita per vincere il campionato, d’accordo, non avrà l’infortunata Ronchi e Milani, passata a Tortona, ma ha giocatrici del calibro di Gianolla e Obouh Fegue, in grado di fare la differenza. "Parliamo della classica gara testa-coda – dice coach Carlo Grilli –, che arriva in un momento per noi positivo, il successo contro Ragusa ci ha dato molta energia, anche se abbiamo avuto una settimana un po’ complicata dal punto di vista degli allenamenti, aver battuto Ragusa ci ha dato la consapevolezza che nessuna squadra è imbattibile e ogni gara va giocata indipendentemente dalla classifica".