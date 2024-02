Basket A2 femminile. Vigarano in trasferta a Rovigo

Stasera, con palla a due alle 20.30, trasferta a Rovigo per la Giara Vigarano del coach Andrea Castelli che, dopo aver salutato Gordon, in terra rodigina sarà priva pure di Tintori. Giovedì mattina l’esterna toscana è stata sottoposta a una visita radiologica alla caviglia destra, che ha escluso guai ossei, si vorrà capire di più a livello dei legamenti, per evitare brutte e pericolose ricadute. Coach Castelli dovrà fare di necessità virtù, trovando risorse ulteriori dalle giocatrici a disposizione che, come accaduto contro Treviso sabato scorso, dovranno disputare una prova gagliarda se vorranno superare la Solmec, formazione che vorrà cancellare il brutto ko nell’ultimo turno sul campo di Vicenza. Le rodigine hanno cambiato molto a livello di roster, aggiungendo giocatrici del calibro di Paoletti, Atanasovska (ex di turno) e Masic. Punti di forza della Solmec la lunga in doppia doppia Zanetti (14 punti e oltre 10 rimbalzi a gara) e la play Viviani. Attenzione pure alla ferrarese doc Furlani. Stasera si affronteranno due formazioni giovani, che realizzano più o meno gli stessi punti (circa 58 di media) e giocano i medesimi possessi (circa 86), entrambe le squadre avranno il dente avvelenato e l’assoluta voglia di rivalsa dopo gli ultimi risultati.