Basket A2 femminile. Vigarano inizia ad Ancona: "Una rivale diretta»

Preseason terminata. Da stasera si comincerà a fare sul serio. Debutto esterno in campionato per la Pallacanestro Vigarano, che sarà di scena sul delicato parquet del Basket Girls Ancona, compagine, quella dorica che, come le vigaranesi, fa della freschezza e della gioventù una delle doti migliori. Quello che andrà in scena stasera (ore 19) sarà subito un test probante per le biancorosse del coach Carlo Grilli, a caccia di una prestazione importante per 40’: sarà la continuità di rendimento a dover fare la differenza in casa della Pallacanestro Vigarano, che avrà bisogno del contributo dell’intero roster se vorrà cercare di avere la meglio. Se Vigarano punta forte sulla coppia Paz-Cutrupi, Ancona risponde con la lunga argentina Garcia Leon, ma non solo.

"La squadra ha lavorato bene durante il pre campionato – le parole della vigilia del coach delle biancorosse Carlo Grilli –, come gruppo si sta compattando, le ragazze sono nella condizione di aiutarsi. Abbiamo avuto un precampionato a livello di difficoltà crescente, proprio per cercare di arrivare pronti all’appuntamento ad Ancona, già molto significativo, anche perché affrontiamo una presumibile avversaria diretta. Gara che va oltre il significato dei due punti immediati, saranno da tenere presente gli scarti nell’ottica del doppio confronto. Arriviamo pronti dal punto di vista tecnico-tattico, per affrontare le insidie di una trasferta difficile, il pubblico di Ancona è numeroso e si fa sentire. Vedo le ragazze motivate, dobbiamo avere maggiore continuità nell’arco dei 40’ rispetto alle ultime uscite, dove ci sono stati dei minuti di black out che dobbiamo cercare di ridurre. Lo spirito è buono, siamo fiduciosi nel fare una buona gara, consapevoli che il nostro potenziale di squadra riusciremo ad esprimerlo non nel primo mese di campionato, ma più avanti. Giocheremo per vincere, gara dall’importanza significativa, andiamo in campo sereni, ci aspetta un percorso lunghissimo, consapevoli dei nostri mezzi e delle difficoltà, convinto che faremo una buona gara".