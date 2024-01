Basket a2 femminile. Vigarano lotta ma cade nel finale

Una delle migliori Giara della stagione cade solamente nel finale di una gara con Treviso che all’inizio degli ultimi 10’ era incanalata a favore delle biancorosse, avanti 53-47 al 32’ grazie a una straordinaria Siciliano (31 punti alla fine). C’è stato tanto di Minelli e Tintori nella prestazione di un’ottima Giara, alla miglior partita difensiva della stagione. Dopo aver chiuso sotto il primo quarto (13-19) e sotto 25-33 il primo tempo, sarà soprattutto nella terza frazione che la Giara dà il meglio, con Tintori (che brava!) e Siciliano. Al 29’ è 43-42, che diventa 53-47 al 32’. Vespignani impatta al 35’ a quota 57, poi ancora Vespignani e Zagni firmano il 57-62 al 37’. Il finale è in volata, Egwoh e soprattutto l’ex Perini non perdonano un’ottima Giara: a -21” è 61-66. Alla fine sarà 63-68 per Treviso.