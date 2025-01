Basket a2 femminile. Vigarano, l’ultimo quarto è vincente

pall. vigarano

62

ancona

59

PALLACANESTRO VIGARANO: Tintori 1, Valensin 16, Nikolova 24, Grassia 10, Zietara 6, Iannello 2, Zangara 2, Armillotta, Pepe 1. All. Grilli

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca 4, Streri 16, Bona 10, Giangrasso 5, Maroglio, Pelizzari 1, Barbakadze 6, Aizsila 5, Garcia Leon 12. All. Piccionne

Arbitri: Mottola e Marzo

Parziali: 15-17, 28-36, 46-49

VIGARANO

Insegue per tre tempi, ma alla fine la spunta prevalendo nel quarto conclusivo e decisivo, la Pallacanestro Vigarano, nella gara spareggio contro Ancona. La coppia Valensin-Nikolova produce 40 dei 62 punti totali, non viene ribaltato il -5 dell’andata, ma i due punti in classifica sono fondamentali per le ragazze di coach Grilli.