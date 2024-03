Basket a2 femminile. Vigarano non sbaglia e porta a casa un match chiave

La Giara del coach Andrea Castelli fa il colpaccio in ottica salvezza, batte Abano (67-62) con cui ora ha 2-0 negli scontri diretti e quattro lunghezze di vantaggio, ma le termali devono recuperare il match casalingo contro Ancona. Il terzetto Siciliano-Gorjanacz-Cutrupi è risultato decisivo ai fini del successo finale. Dopo il 26-12 targato 11’ (14 punti dell’ungherese Gorjanacz), Degiovanni e Grassia riportano Abano sul 28-26 al 14’, ma il finale del tempo di marca Siciliano (che partita!) consente alla Giara di chiudere all’intervallo lungo sul 36-31. Il terzo quarto è quello più complicato per le biancorosse, Degiovanni sale in cattedra, prima pareggia a quota 37 (23’), poi con Hatch firma il 41-48 del 28’ che fa malissimo. Quando il gioco si fa duro, escono le dure Cutrupi, Gorjanacz e Armillotta: dal 41-48 targato 28’ si passa al 56-50 del 35’.

Il finale è da vietare ai deboli di cuori: Siciliano si prende la squadra sulla spalle e risponde prima a Callegari, poi a Grassia: 65-62. Degiovanni sbaglia la tripla del pareggio e la Giara può festeggiare in campo, con la squadra che si dedica giustamente la vittoria e intona un coro nei confronti del patron Marco Gavioli.