Basket A2 femminile, Vigarano pronta a ripartire. Gavioli: "Grilli e Mancinelli ancora in panchina"

È ormai passato un mese dalla salvezza conquistata dalla Pallacanestro Vigarano del patron Marco Gavioli. La società biancorossa è pronta a ripartire e pure nell’annata 2024/2025 parteciperà al campionato di serie A2 femminile. "Abbiamo centrato un grande risultato – le parole del massimo dirigente Marco Gavioli –, adesso iniziamo a pensare alla prossima stagione". Il “pres” tocca tutti i punti, a cominciare dallo staff tecnico. "Ripartiremo da chi ha concluso la scorsa stagione: parleremo con Carlo Grilli e Gianluca Mancinelli, che hanno dato disponibilità a proseguire con noi. Cercheremo di capire come poter trattenere anche Claudio Bagnoli. La squadra? Vigarano è conosciuta in Italia perchè fa giocare le giovani, continuerà ad essere così. Questo marchio di fabbrica resterà: lanciare giovani e pescare qualche scommessa. Assieme a loro avremo 3-4 big che dovranno indicare la via. Per prima cosa incontreremo le nostre che hanno chiuso la stagione, alcune situazioni sono difficili, con altre siamo vicini".