Basket a2 femminile. Vigarano sconfitta nel duello con Vicenza

Buon avvio, poi tanta sofferenza per la Giara, che ha perso lo scontro salvezza contro Vicenza, brava a tirare con migliori percentuali delle vigaranesi, meritando così il successo. Alla fine sarà 59-70. Buon avvio della gara di marca Giara, che trova una Cutrupi produttiva in attacco e già in doppia doppia all’intervallo lungo (13 punti e 12 rimbalzi in 20’). Avanti 12-9 al 5’, arriva il controbreak delle ospiti di 0-11 per il 12-20 all’8’ (bene Assentato), che diventa 14-24 al 9’. La Giara prova a ridurre le distanze, nonostante i falli tecnici comminati a Siciliano ed a coach Castelli, al 18’ Siciliano firma il -5 (33-38 al 18’), prima del finale del tempo di marca ospite. All’intervallo lungo, anche e soprattutto sull’asse Belosevic-Assentato, la Velcofin Interlocks è avanti 35-46, nonostante i 25 punti del duo Cutrupi-Siciliano.

Nel secondo tempo le biancorosse di casa non trovano mai l’abbrivio positivo per rifarsi sotto nel punteggio, Togliani fissa il 37-49 al 21’, ma Vigarano ritorna sul -6 al 26’: 45-51, grazie a Siciliano, che tira con percentuali peggiori rispetto ad altre volte. Vicenza mantiene il vantaggio, al 36’ arriva il +9 firmato Togliani che, di fatto, chiude i conti. Alla fine sarà 59-70.