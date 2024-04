Basket a2 femminile. Vigarano sul parquet di Ancona alle 18.30. Si gioca l’accesso matematico ai playout

Il girone di ritorno del Basket Girls Ancona e della Giara del coach Andrea Castelli si equivale: un successo a fronte di nove battute d’arresto. Al Pala Scherma, oggi pomeriggio (ore 18.30), Vigarano si gioca l’accesso matematico ai play out, che arriverebbe in caso di successo in terra dorica e contemporanea sconfitta di Abano Terme contro Treviso. Ecco perché quella di oggi sarà una gara davvero importante, anche sull’onda della buona prestazione pre pasquale contro Matelica: la Giara deve vincere, grazie al contributo dell’intera rosa a disposizione del coach Castelli, che ha recuperato, seppur non al top della condizione, Gorjanacz, assente contro Matelica per problemi a un polpaccio. Ad Ancona ci sarà bisogno di lei, come della prestazione di tutte, offensiva e difensiva, fatta di molta concretezza e pochi errori commessi. Dopo l’infortunio di Boric, Ancona è andata in difficoltà, in casa, però, vorrà vendere cara la pelle, anche grazie al contributo di Mataloni, attuale leader delle doriche.