Basket a2 femminile. Vigarano tessera la polacca Zietara

Pallacanestro Vigarano è lieta di annunciare di aver tesserato Magdalena Zietara fino al termine dell’attuale stagione sportiva. Guardia/ala polacca, classe 1992, Magdalena ha giocato in Germania, Repubblica Ceca e Polonia. Nata a Varsavia, nella passata stagione ha indossato i colori del Lublin, con 6 punti in oltre 24’ a gara in campionato, 3 in oltre 28’ in Eurolega. Giocatrice esperta, dalla carriera importante, alla Pallacanestro Vigarano porterà leadership e molta voglia di fare bene, aiutando il gruppo a raggiungere gli obiettivi prefissati. Zietara è regolarmente tesserata e potrà debuttare sabato pomeriggio, nella gara interna contro Ancona.

"Le mie prime impressioni sono davvero buone – le prime parole della neo giocatrice biancorossa –, tutti nel club sono disponibili, le ragazze sono molto gentili. Gli obiettivi? Mi aspetto che resteremo in Serie A2 e credo che ce la faremo solo se giochiamo duro e giocheremo insieme. A livello personale sono una giocatrice di esperienza ed è quello che posso portare alla squadra".