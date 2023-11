Basket A2 femminile. Vigarano, tocca a te. Match in casa con Bolzano La Giara Vigarano, guidata dal coach Andrea Castelli, cerca i primi due punti stagionali contro l'Alperia Bolzano, quinta in classifica. La squadra del patron Gavioli deve giocare una partita gagliarda per 40' per riuscire a vincere.