BASKET A2 FEMMINILE. Vigarano travolta a Ponzano Veneto

La prima gara del 2024 non sorride alla Giara del coach Andrea Castelli, che al Pala Cicogna di Ponzano Veneto fa davvero troppo poco per poter pensare di portare a casa il successo. Alla fine sarà 92-53, con le solite Siciliano e Cutrupi in doppia cifra, coadiuvate da Minelli, autrice di una buona prestazione. Avvio della gara davvero difficoltoso per le biancorosse del coach Castelli, Fiorotto è la protagonista del primo break di un match ben interpretato dalle trevigiane, che allungano sul 14-3, nonostante dall’altra parte del campo Siciliano, ben coadiuvata da Cutrupi, risponda presente. Al 7’, Volpato firma il 27-10, che diventa 33-15 alla prima pausa. Bene pure Gobbo in casa Posaclima, mentre per la Giara Siciliano e Cutrupi realizzano 13 dei 15 punti della squadra. In avvio della seconda frazione la gara si spacca: al 20’ il punteggio è 53-33, gli ultimi 10’ sono un infinito garbage time. Sabato prossimo, gara interna contro Trieste dell’ex Macarena Rosset.