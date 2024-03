Basket A2 femminile. Vigarano travolta a Roseto. Gara senza storia già all’intervallo

Niente da fare, al Pala Maggetti di Roseto, per la Giara del coach Andrea Castelli, che ha pagato le precarie condizioni fisiche di Gorjanacz (solamente 3’ sul parquet) e non solo, uscendo sconfitta con il finale di 80-56, un risultato che non lascia spazio a commenti o interpretazioni.

Gara in salita fin da subito per le biancorosse che, chiuso sotto 20-9 il primo quarto, di fatto non riescono mai ad impensierire le abruzzesi, che chiudono avanti 40-24 il primo tempo e chiudono di fatti i conti in anticipo.

Il vantaggio non cala durante i secondi 20’, le padrone di casa trovano buone cose con Obouh Fegue (21 punti e 16 rimbalzi), Mattera e Sorrentino.

Dall’altra parte del campo, non sono bastate le solite Siciliano e Cutrupi (46 punti in due) per espugnare Roseto.

Sabato prossimo, appuntamento casalingo contro Matelica: palla a due alle ore 18.30 a Vigarano.

Questi i tabellini delle due formazioni

Roseto: Aispurua 12, Resemini 9, Botteghi ne, Sorrentino 16, Obouh Fegue 21, Bona ne, Cecili, Miccio ne, Mattera 17, Polimene 5, Maroglio. All.Buzzanca.

Giara: Conte ne, Tintori 3, Feoli, Di Mauro, Siciliano 31, Cutrupi 15, Minelli 4, Gorjanacz, Armillotta 3, Pepe. All.Castelli.

re. fe.