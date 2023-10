Basket a2 femminile. Vigarano travolta anche a Treviso

Una prestazione offensiva complicata condanna la Giara Vigarano al terzo ko consecutivo in campionato. A Treviso le biancorosse ci hanno provato, pagando dazio su ambo i lati del campo. Alla fine sarà 75-44 a favore delle padrone di casa, ora le biancorosse del coach Andrea Castelli sono attese dalla gara interna di sabato prossimo contro Rovigo.

Dopo il cesto iniziale di Siciliano (realizzerà 12 dei 20 punti della squadra nel primo tempo), Treviso trova fluidità maggiore in attacco, Vespignani (ex di turno al pari di Perini) non perdona da fuori e Pobozy, al 9’, consegna a Perini il pallone del 17-6 che, dopo 10’, diventa 19-6. Fatica, la Giara, a trovare la via del canestro, il 33% al tiro dal campo dopo 10’ lo sta a testimoniare.

La seconda frazione vede la biancorosse travolte, 38-20 all’intervallo lungo.

Senza storia la ripresa, con Treviso che vince largamente.