Basket A2: la Galli trova lo Spezia

Ultima gara della regular season del campionato di basket A2 femminile. La Polisportiva Galli ospita oggi 21 aprile (palla a due alle ore 18) la squadra della Cestistica Spezzina.

Per le gialloverdi di coach Garcia la partita ha solo valore di preparazione ai playoff, essendo la sua terza posizione di classifica al sicuro. Medesimo discorso anche per la Spezzina, certa dei playoff (ottavo posto) con 26 punti.

Tuttavia Spezia cercherà di raggiungere il Selargius a quota 28 e l’Empoli a 26. Partita del Palagalli importante per le liguri, ma anche per la Galli, che vuole chiudere in bellezza una stagione tanto sfortunata per gravi infortuni. Fuori ancora solo Giorgia Amatori, infortunata al piede destro e forse non giocherà neppure i play-off. Sono state ufficializzate le date delle gare dei playoff. Quarti di finale: gara 1 lunedì 22 aprile, gara 2 venerdì 26 aprile, eventuale gara 3 martedì 30 aprile. Le semifinali iniziano il 6 maggio.

