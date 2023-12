Basket, a2 maschile. La Elachem non cambia e conferma coach Pansa:: "Ora però dobbiamo capire perchè giochiamo male»

VIGEVANO (Pavia)

"Farmi da parte? E’ una soluzione alla quale ho pensato ma la società è stata di diverso avviso". Lorenzo Pansa, coach della Elachem Vigevano lo racconta senza girarci intorno: dopo la pesante sconfitta di domenica a Casale Monferrato (86-61), il tecnico originario proprio della città piemontese, contestato apertamente da una parte del pubblico di fede ducale, si era detto disposto a farsi da parte. "Lo avrei fatto per ridare serenità all’ambiente – spiega – ma la società ha scelto di proseguire nel progetto". Così il coach resta in sella e lavora per preparare la sfida di sabato alle 20.30 a Milano contro la Wegreenit Urania. Non ci saranno, almeno per il momento, nemmeno dei ritocchi del roster. Vigevano è stata vicinissima a Ray McCallum, appena rilasciato da Reggio Emilia, ma poi non se ne è fatto nulla. "Non cambiamo solo per farlo – sottolinea Pansa – Seguiamo le evoluzioni del mercato e, se mai si dovesse presentare una occasione importante, la prenderemo in considerazione".

Lunedì c’è stato un faccia a faccia con la squadra, che ha perso le due sfide sinora più importanti, con la Luiss Roma in casa e quella di Casale appunto, e ci si è rimessi al lavoro. "E’ ciò che dobbiamo fare – aggiunge il coach – il tempo per parlare, se lo faremo, sarà molto più avanti. Adesso dobbiamo capire perché il nostro gioco si è involuto. Le ragioni? Non le conosco e sto cercando di capirle perché è necessario intervenire subito e in modo efficace".

Umberto Zanichelli