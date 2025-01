Il riscatto che fa morale. Gea, così è un’altra storia

Torna alla vittoria la formazione di Divisione regionale 3 della Gea che supera Basket Pomarance (69-51) al termine di una partita che ha preso la giusta piega per i padroni di casa tra la seconda e la terza frazione. I ragazzi di Mattia Contri volevano fortemente questo successo per poter tornare nei primi posti della classifica e continuare a lottare per i playoff. I grossetani nel primo quarto hanno sbagliato un po’ troppo ed è stata la formazione pisana a chiudere i primi 10 minuti in vantaggio di due punti. Al rientro in campo, però, la Gea ha cambiato marcia e con un bel parziale di 23-14, presentandosi all’intervallo avanti di sette lunghezze. La partita era ormai in mano alla compagine di Contri, che allungando frazione dopo frazione, è arrivata con 18 punti in più, grazie ad una bella prestazione corale.

"Arrivavamo da due sconfitte pesantissime, contro la prima e la terza della classe – dice Contri – e ci serviva una vittoria per fare morale. Siamo partiti male nel primo quarto, come purtroppo ci accade troppo spesso, ma con il passare dei minuti siamo cresciuti abbiamo trovato il ritmo giusto e dopo essere passati in vantaggio, abbiamo trovato dalla fine del terzo quarto fino alla conclusione del match. Ritrovato il successo, dobbiamo però rimanere concentrati perché ci aspetta un avversario impegnativo, da non sottovalutare, come Valdicornia, contro il quale non ci possiamo permettere di avere una approccio sbagliato".