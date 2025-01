La Scotti non sfonda con la Polisportiva Galli. Partenza in salita, il buon finale non basta

Che l’impresa fosse ardua lo si sapeva, ma se poi concedi anche 22 punti nel primo quarto alla capolista sul proprio campo, dove finora ha fatto percorso netto, ecco allora che provare a rimettere in piedi la partita diventa un impresa titanica. Questa è stata in estrema sintesi la trasferta di sabato scorso dell’Use Rosa Scotti a San Giovanni Valdarno contro la corazzata Polisportiva Galli. In ogni modo nella seconda parte di gara le biancorosse empolese ci hanno provato con orgoglio, ma non sono andate oltre a fare un po’ di paura alle forti rivali che hanno così portato a casa altri due punti.

"Abbiamo giocato una partita dai due volti – ha commentato coach Alessio Cioni –, la prima metà sottotono dal punto di vista dell’intensità difensiva e questo ci ha portati sotto nel punteggio. Poi abbiamo cambiato l’approccio e le ragazze sono state più pronte a livello difensivo ma, quando devi rincorrere contro una squadra come Galli, nel finale paghi dazio. Sul meno sei ci sono mancate le energie e, se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, nella reazione dopo l’intervallo ho rivisto la squadra della prima parte di stagione".

E allora è proprio da questa seconda metà di gara che l’Use Rosa deve prendere fiducia per il proseguo del proprio cammino, visto che a San Giovanni ci sta di perdere eccome. "Bisogna ripartire da qui facendo tesoro della lezione – ha concluso il tecnico di Castelfiorentino –. Detto questo perdere a San Giovanni Valdarno è normale, peccato perché mi sarebbe piaciuto vedere cosa saremmo state in grado di fare senza quel pessimo approccio alla partita".

Nonostante la sconfitta la Scotti mantiene comunque quattro punti di vantaggio sulla quinta in classifica, la Virtus Cagliari che ha battuto Benevento, ed appena due di ritardo dalla coppia formata da Sanga Milano e Costa Masnaga. Ora la squadra di coach Alessio Cioni è attesa da due gare in casa, la prima proprio contro Costa Masnaga in un altro scontro al vertice in programma sabato prossimo alle 21 al Pala Sammontana. Poi, il sabato successivo Ruffini e compagne saranno invece di scena sul campo del Giussano, impegno sulla carta decisamente più abbordabile visto che la compagine di Arese (Mi) è penultima con soli otto punti. Per iniziare bene servirà quindi un’impresa davanti al proprio pubblico contro le lombarde di Costa Masnaga, un’altra delle big del campionato che in trasferta ha vinto tutte le partite al di fuori del derby di alta quota a Milano contro Sanga.