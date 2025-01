Mercato. Cantù vorrebbe Demonte Harper da subito. La società è d’accordo, il giocatore frena

Demonte Harper verso Cantù? È la voce che circola in queste ore in città anche se il trasferimento del play-guardia dell’Unieuro non è certo fatto. Va detto però che lunedì il blasonato club brianzolo ha manifestato chiaramente l’intenzione di ingaggiare Harper e inserirlo subito in squadra al posto dell’infortunato Tyrus McGee: segna 12,8 punti a partita ma non è del tutto convincente, anche a causa dei problemi fisici che gli hanno fatto già saltare 10 partite. Harper avrebbe il vantaggio di essere immediatamente prendibile.

Cantù avrebbe proposto di farsi carico del contratto del giocatore da qui fino a fine stagione, il che significherebbe un risparmio di circa 70mila euro per le casse forlivesi. Poi però al termine della stagione il contratto di Harper tornerebbe in carico ai forlivesi, anche se questi sono discorsi prematuri. Forlì in linea di principio sarebbe d’accordo con questa impostazione, anche se per chiudere il cerchio dell’operazione serve chiaramente che sia dello stesso parere anche Harper.

Curiosità: la partita di ritorno fra l’Unieuro e l’Acqua San Bernardo è vicinissima, in programma domenica 2 febbraio al palasport di Desio. E c’è anche l’ipotesi che Harper possa giocarla benché a maglie invertite.

Dopo la gara persa in casa domenica 5 gennaio contro Rieti con il suo tiro da tre allo scadere che per una questione di millimetri è stato considerato da due punti, l’americano di Nashville (nella foto, a bordo campo durante il derby contro Rimini) non è più stato utilizzato, vista la scelta di puntare sulla coppia formata dalla guardia Toni Perkovic e dal rientrante Shawn Dawson.

Nelle ultime quattro gare disputate, Harper ha segnato 6 punti di media con il 34.5% da due e il 20% da tre. Fin qui una stagione fra (pochi) alti e (diversi) bassi con cifre che non sono memorabili: 11.6 punti, 4.5 rimbalzi, 4.1 assist e quasi 3 palle perse tirando con il 42% da due, con il 26% da tre e con il 55% dalla lunetta.

s. b.