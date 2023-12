Basket, A2 maschile. L’Urania si prepara per il derby. Con la Elachem sfida cruciale

Dopo la settimana passata in Sicilia tra alterne fortune, torna a giocare tra le mura amiche dell’Allianz Cloud l’Urania Milano, che ospita domani in un derby tutto lombardo la Elachem Vigevano nella 15esima giornata del campionato di A2. Per la formazione milanese è uno snodo importante per riprendere subito confidenza con la vittoria dopo il ko con la capolista. Di fronte trova i ducali che sono nel gruppone delle penultime in classifica e non vincono da 3 partite. La Elachem ha appena riconfermato la fiducia a coach Lorenzo Pansa e farà esordire in campionato Lorenzo D’Alessandro che era fermo da inizio stagione. Per coach Davide Villa un’occasione di riscatto in quella che sarà l’ultima partita casalinga del 2023, visto che il calendario poi a cavallo delle vacanze natalizie propone le sfide sui parquet di Latina (a Ferentino) e Cantù (a Desio).

Intanto prima del match sarà premiato Andrea Amato che è stato votato come miglior giocatore di novembre dell’intera Serie A2, mentre si stanno iniziando a valutare anche la condizioni di Gerald Beverly. Per il pivot americano la strada è in salita da inizio stagione, ma, dopo l’operazione al ginocchio, adesso si sta finalmente pensando a quando si potrà vederlo sul campo. Non è escluso che l’occasione possa già arrivare contro Vigevano per qualche minuto.

Sandro Pugliese