Basket, in serie C una buona Pallacanestro Femminile Pisa espugna Montecatini

Pisa, 13 maggio 2024 – Bella vittoria della Pallacanestro Femminile Pisa, sul campo della PF Montecatini, nella terza giornata di ritorno della seconda fase del campionato di serie C, orientata alla salvezza. Contro una squadra che aveva finora vinto tre volte su tre, nel corso della stagione, le ragazze di Stefano Zari sono scese in campo determinate per vincere ed hanno strappato nei quarti dispari, controllando nel finale un risultato mai in discussione. LA CRONACA – Scese in campo con Sereni, Benedettini, Selmi, Nannini e Garruto, le biancorosse sono subito partite al top, con un 9-0 frutto dei canestri di tutte le componenti del quintetto. Dopo una reazione delle padrone di casa, la PF Pisa ha continuato a macinare gioco, chiudendo il primo periodo in vantaggio grazie ad altri due canestri di Benedettini (8-13). Nel secondo le ragazze di Zari si sono fermate, accusando più del dovuto il caldo, e Montecatini ha recuperato, andando al riposo su un punteggio di parità (22-22). La svolta si è materializzata in avvio di ripresa, con sei minuti di fuoco per le pisane, a segno nel quarto con 2 triple di Sereni, con Benedettini, Beccari e Garruto, e con una difesa asfissiante, che ha prodotto un break di 4-14 in loro favore. Avanti per 26-36, le biancorosse hanno controllato il march nell’ultimo periodo, mettendo a segno 17 punti, andando a canestro con sette atlete, tra cui Scuderi, autrice di una tripla. I VALORI – In un pomeriggio molto positivo, sono nove le atlete a segno nella squadra di Stefano Zari, con Sereni e Benedettini in doppia cifra. “A salvezza raggiunta da tempo -commenta il coach pisano- stiamo lavorando già in ottica futura. Concludere bene e con nuovi atteggiamenti tattici e mentali il campionato è sicuramente uno stimolo in più per iniziare con il piede giusto la prossima stagione”. PROSSIMA SFIDA – In attesa delle due gare conclusive della stagione con il quotato Castelfiorentino (recupero dell’andata e ritorno), le ragazze del presidente Guerrini ricevono, sabato alle 18,30 in Via Betti, la Florence Basket di Firenze. Contro le fiorentine, che hanno vinto solo nella giornata inaugurale della stagione, le biancorosse hanno la possibilità di aggiungere altri due punti ad un buon girone di seconda fase. Pallacanestro Femminile Montecatini-PF Pisa 44-53 Parziali: 8-13, 14-9, 4-14, 18-17 PF Pisa: Scuderi 4, Sereni 12, Ferri 2, Benedettini 10, Barghini, Ward, Selmi 8, Nannini 6, Beccari, Mercolini, Fazi 3, Garruto 5. All.: Zari.