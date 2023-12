Basket a2 maschile. Vigevano-Cremona: scontro bollente. L’Urania fa visita al fanalino Latina

VIGEVANO (Pavia)

Turno pre-natalizio tutto anticipato al sabato per la Serie A2 con il derby lombardo tra Vigevano e Cremona (ore 20.30) a farla da padrone nello scacchiere del 16esimo turno del girone verde. Sfida di altissimo livello invece al PalaFitLine di Desio dove Cantù, in serie utile da quattro partite consecutive, proverà a scalfire il dominio della capolista Trapani per accorciare il divario che la separa dalla testa del campionato. L’Acqua San Bernardo è stata l’unica sinora capace proprio di battere i siciliani in campionato: "C’è innanzitutto la gioia di poter giocare una partita come questa, il 23 dicembre davanti al nostro pubblico, che sarà sicuramente numeroso e caloroso - commenta coach Devis Cagnardi - queste sono partite che si giocano per provare a vincere. È una partita di cartello, siamo secondi in classifica distanti 4 punti, abbiamo già vinto in casa loro, dimostrando che abbiamo le qualità per farlo, ma questa sarà tutta un’altra partita e andremo in campo determinati per fare risultato".

Anticipa alle ore 19 invece l’Urania Milano (nella foto) che sarà impegnata sul parquet del fanalino di coda Latina. I milanesi arrivano da tre successi nelle ultime quattro gare e vogliono rimanere nelle zone nobili della classifica. Sfida casalinga alle 20.30 invece per la Gruppo Mascio Treviglio che, nonostante, una serie di infortuni, prova riprendere confidenza con la vittoria ripartendo dalla sfida contro Agrigento.

S.P.