BASKET A2. Treviglio, valzer di ex forlivesi: Valli al posto di Finelli

Una delle potenziali avversarie dell’Unieuro nella seconda fase cambia la guida tecnica. E si tratta di un valzer di ex forlivesi. Sì perché Treviglio ha esonerato coach Alex Finelli, tecnico della FulgorLibertas per metà stagione in epoca Boccio, autore di una prima parte di regular season sottotono per il livello del roster. Al suo posto, la compagine lombarda ha chiamato Giorgio Valli, che torna così protagonista in seconda serie dopo l’ultima esperienza alla guida di Mantova. Classe ’62, Valli ha guidato Forlì nel corso di tre campionati, tra la salvezza al primo anno di A2 nel 2016/17 e l’esonero arrivato invece nel 2018/19, sostituito da Marcelo Nicola. Ora Valli è chiamato a raddrizzare il campionato di Treviglio, compagine costruita per lottare per il vertice ma oggi solo al settimo posto nel girone Verde con dieci vittorie e altrettanti ko.

Simone Casadei