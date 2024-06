Basket. Abc, Lazzeretti è il nuovo ds: "Grande gioia»

Daniele Lazzeretti è il nuovo direttore sportivo dell’Abc Castelfiorentino, al posto del dimissionario Alessio Belli. Dopo una carriera spesa sul campo come giocatore e allenatore sul parquet di Castelfiorentino, il nuovo diesse torna quindi in gialloblù dopo l’esperienza alla Virtus Certaldo. Oltre al compito di costruire la prima squadra, Lazzeretti avrà anche quello di gestire l’intero movimento giovanile e minibasket valdelsano.

"Se è vero che la vita è una ruota che gira, mi viene da pensare che torno dove tutto è iniziato – ammette Lazzeretti –. Qui ho conosciuto la pallacanestro, qui ho conosciuto le persone che, con la loro testimonianza, me l’hanno fatta amare. Di un amore che non può finire, che puoi perdere di vista dedicandoti ad altro. Un amore mai sopito, pronto a rianimarsi nuovamente al primo cenno. Oggi il mio pensiero va a Fausto Marconcini, maestro di vita e di sport, insegnante di valori quali impegno e sacrificio, appartenenza e abnegazione. Sarei contento di poter portare, alle ragazze e ai ragazzi, agli allenatori, ai preparatori e agli accompagnatori che frequentano i corridoi di viale Roosevelt, anche solo una piccola porzione di quegli insegnamenti e di quella passione".

"Qui mi trovo a collaborare con gli amici di una vita nella consapevolezza che condividiamo gli stessi ideali e gli stessi valori di sempre e che mi trovo davanti a un impegno enorme, ma forte e sereno della collaborazione di tutti coloro che vogliono bene alle famiglie che ogni anno affidano alle nostre ’cure’ le proprie bambine e i propri bambini – insiste il nuovo diesse gialloblù –. Un ultimo pensiero a chi lascia il suo ruolo: Alessio Belli, amico di una vita. Lascia una realtà concreta, costruita con visione, impegno e dedizione totali. Nel comune tesoro di un intramontabile affetto, credo di potermi fare portavoce di tutti con un grazie grande grande. Dopodiché, c’è solo da mettersi a lavorare". Intanto, dopo cinque stagioni si separano le strade dell’Abc e di Andrea Scali, grande protagonista sia in C Gold che in B Interregionale.