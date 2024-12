Basket. Abc-Olimpia Legnaia. Stasera alle 20 obiettivo riscatto

Da uno scontro diretto all’altro. Stasera alle 20 l’Abc Castelfiorentino ha subito l’occasione di riscattare il pesante ko di sabato scorso a Cecina. I valdelsani saranno infatti di scena al Pala Filarete di Firenze per il recupero dell’undicesima giornata contro l’Olimpia Legnaia, terzultima con 6 punti insieme a Cecina con sole 2 lunghezze di margine sui gialloblu. "Sarà una sfida molto importante – commenta la guardia classe 2007, Cosimo Carzoli –, contro una squadra attrezzata per la categoria e con volti conosciuti. Abbiamo la possibilità e la volontà di ribaltare la situazione in cui ci troviamo, sta a noi dare il massimo già a partire da oggi, spinti pure dalla fame di rivalsa dopo il ko di Cecina. Sono certo che daremo tutto quello che abbiamo per conquistare due punti importanti per cambiare l’inerzia del nostro campionato".