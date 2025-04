Basket, ai play-off di serie C la Pallacanestro Femminile Pisa cede in gara 1 a Prato

Pisa, 1 aprile 2025 – Non riesce per due soli punti, alla Pallacanestro Femminile Pisa, l’impresa di superare a Prato la Cestistica Rosa, in gara uno del primo turno dei play-off, nel campionato di serie C. Rinnovando il clima delle sfide tra le due compagini viste nella regular season, ha prevalso la squadra di casa, al termine di un match combattuto fino al termine

LA CRONACA – Inizia subito forte la PF Pisa, che si porta avanti per 0-5 dopo 3 minuti, dimostrando di non voler ripetere gli inizi non positivi delle ultime partite disputate; Prato però si riporta sotto ed è gara punto-punto fino al 12-11 che chiude il primo quarto. Nel secondo domina ancora l’equilibrio, con le difese che prevalgono sugli attacchi e molti errori da ambo le parti, con la difesa pratese, a zona 2-3, che non concede molti spazi alla PF. Al riposo sul 21-20, il match non decolla neanche nella ripresa, con le due difese protagoniste, a zona la pratese, alternata tra zona e uomo la pisana, con un parziale di 8-4 per le padrone di casa che le porta al primo vero vantaggio della partita (29-24), al termine del terzo periodo. Con soli 5 punti di svantaggio per le ragazze di De Filippis il quarto decisivo vede le triple di Turco e Benedettini (che termina in doppia cifra con 12 punti), ma Prato riesce a trovare lucidità in lunetta nella parte conclusiva, dopo aver sbagliato tutto il possibile in precedenza, e proprio ai tiri liberi costruisce la vittoria nel finale, chiudendo sul 43-41. Per le biancorosse rimane il rammarico di non essere riuscite ad essere più fredde da sotto e più incisive contro la zona avversaria, andando pochissime volte al tiro da fuori, ma, sul piano dell’impegno e della combattività, le ragazze scese in campo non hanno niente da recriminare.

PROSSIMO IMPEGNO – La consapevolezza di aver giocato ad armi pari deve fa ben sperare per gara 2, in programma venerdi 04 aprile alle 21.15, nella palestra di Via Betti, in cui le ragazze di De Filippis cercheranno di ripetere la partita perfetta vista in regular season, per approdare alla bella decisiva.

Cestistica Rosa Prato-PF Pisa 43-41

Progressivo: 12-11, 21-20, 29-24

PF Pisa: Sgorbini 1, Nesti 3, Turco 9, Ferri 2, Benedettini 12, Parenti, Selmi 2, Cioni, Beccari, Edu Mengue 4, Filippini, Garruto 8. All.: De Filippis.